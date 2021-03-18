新店兩機車猛烈對撞 1騎士嚴重腦出血不治 16:292021/03/18 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店區安業街、安利街口發生機車對撞死亡車禍。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（18）日上午11時20分許，新北市新店區安業街、安利街口發生機車對撞死亡車禍。25歲陳姓男子騎乘普通重機直行安業街，與騎機車欲左轉的47歲蘇姓男子衝撞，由於撞擊力道強大，2人倒地不起。 警消獲報趕抵，陳男面部骨折，送往新店耕莘醫院急救，因腦部有多處積血，目前仍在搶救；蘇男頭部丶臉部多處骨折，併發嚴重腦出血及四肢多處外傷，送往新店慈濟醫院急救仍告不治。 警方表示，雙方駕駛均無酒精反應，詳細事故發生原因已在調查釐清。 車撞連續壁 像刀直接砍進去 賓士闖紅燈撞翻貨車逃逸 司機女友噴飛慘死天人永隔 (中時 ) #新店 #機車 #對撞 #腦出血 #不治 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美亞特蘭大傳槍響 白人槍手3波攻擊釀8死 6人為亞裔女 04:102021/03/18 焦點要聞 嘉義台1線傳3車連環車禍 8旬老夫妻雙亡 13:082021/03/18 社會 高鐵加共享機車聯票 來回車票8折再享機車36小時 09:142021/03/18 生活 爭取調整307號公車路線 方便梧棲區民搭乘 17:072021/03/18 寶島 蘇花公路遊覽車事故 司機最快今天可出院 10:392021/03/18 社會 媽媽騎車載女兒出車禍不治 碰撞男騎士5萬交保 17:332021/03/18 社會 9旬老婦過馬路遭撞 文山二警方加強路口執法 18:352021/03/18 寶島 蝦皮標錯價風波 消保處：已有26件申訴 18:392021/03/18 生活 家屬招魂崩潰 哭喊要認對車啊 04:102021/03/18 社會新聞 社評／重建香港與北京信任關係 04:102021/03/18 焦點新聞 恐怖一瞬間 賓士狠撞物流車狂濺火花 駕駛女友身軀變形 10:582021/03/18 社會 社會熱門新聞 現場曝光 馬祖裝甲車翻車 履帶朝天5官兵輕傷送醫 - 新聞 當場抄出十餘萬現金 屏東刑大偵二隊長收賄被逮 - 社會 獨／台中獨居男陳屍家中一個月 命案清理師爆警察破門狂嘔吐 - 社會 驚悚！台中男當街遭斷掌 員警街頭「找手」 - 社會 【蘇花車禍】3分鐘行車紀錄曝光 遊覽車原速度不快 過彎瞬間撞山 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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