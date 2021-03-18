今（18）日上午11時20分許，新北市新店區安業街、安利街口發生機車對撞死亡車禍。25歲陳姓男子騎乘普通重機直行安業街，與騎機車欲左轉的47歲蘇姓男子衝撞，由於撞擊力道強大，2人倒地不起。

警消獲報趕抵，陳男面部骨折，送往新店耕莘醫院急救，因腦部有多處積血，目前仍在搶救；蘇男頭部丶臉部多處骨折，併發嚴重腦出血及四肢多處外傷，送往新店慈濟醫院急救仍告不治。

警方表示，雙方駕駛均無酒精反應，詳細事故發生原因已在調查釐清。

(中時 )