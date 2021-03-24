長榮海運的貨輪「長賜號（Ever Given）」23日傳出擱淺橫停在埃及蘇伊士運河航道上，造成大量各國船隻堵塞在海上，形成罕見的奇景。而《CTWANT》也獨家訪問到一位朱姓船長，朱姓船長表示，世界上兩條運河都不好開，進入運河前都有大量的檢查項目要完成。

朱姓船長表示，目前埃及的蘇伊士運河與巴拿馬的巴拿馬運河，都屬於商業海運上重要的航道，蘇伊士運河可以縮短歐洲至亞洲的航程，巴拿馬運河可以縮短太平洋到大西洋之間的航程。但這兩條運河「都不好開」，由於現今貨輪越做越大，再加上兩條運河都十分狹窄，所以在航行上要十分小心。

船長也說到，他所屬的公司，在進入運河前是有標準SOP必須要執行的，在進入前，要先逐一檢查一整排的「Check list」，在全部評估確認無誤之後，才能通過運河，此舉也是避免沒有經驗的船長在運河中間發生意外。

對於這次長榮所提出的「遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，觸底擱淺。」朱姓船長表示，其實一般人很難理解「風」跟「水流」對操船的影響，特別是在運河這種「慢速航行」的時候，影響特別巨大。

船長說道，操船學裡有個術語叫「crabbing」，慢速操船時，如果遇到強大的風壓差，壓著船向下風，會造成一種「明明在往前，卻變成橫著走」的蟹行狀況。等到真的以視覺發現要擱淺了（或是要撞船了）往往已經來不及了。

但朱船長也說到，就像倒車入庫一樣，運河再怎麼難開，多開幾次也就會了，開熟了「多少都會鬆懈」。基本上在運河上開船是「又無聊又不能鬆懈」，兩邊距離窄，航行的速度又慢，「其實真的很無聊！」。他也推估這次長榮貨輪擱淺的原因，比較有可能是「人員疏失又遇到強風襲擊」在反應不及的狀況下觸底擱淺。

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(中時新聞網)