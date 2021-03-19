嘉義林管處所轄大埔事業區第228、229林班昨天發生森林火災，目前仍延燒，造成邊坡土石鬆動，林管處莊姓課長今天遭落石擊中腹部送醫，幸無大礙，阿里山公路受火勢影響封閉。

公路總局第五區養護工程處表示，阿里山公路（台18線）68公里至69公里處，因森林火災已向公路上方邊坡延燒，造成邊坡零星落石不斷，因此，66公里至76公里處（石棹至十字路）路段於今天上午10時30分起封閉，預計晚上7時將視現場狀況決定是否重新開放。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，時值阿里山花季期間，準備上山遊客眾多，籲請遊客改往其他遊憩地點，阿里山遊樂區欲下山遊客需從南投塔塔加方向下山，以免發生意外。

李定忠指出，森林火災往阿里山公路上方邊坡延燒，造成邊坡土石鬆動，邊坡零星落石不斷，在現場協助搶救的林管處莊姓課長不慎遭落石彈跳擊中腹部，立即送醫治療，意識清楚，無生命危險。

李定忠表示，大埔事業區第228、229林班，即阿里山公路69公里處附近下方，昨天下午2時左右傳出森林火災，嘉義林管處、嘉義縣政府消防局、內政部空中勤務總隊聯合動員前往灌救，截至今天中午，大火仍在延燒。

李定忠說，因大埔事業區第228林班為草生地，易發生森林火災，林管處在民國100年雖已在附近栽種青剛櫟作為防火林帶，惟昨天仍竄出火苗，接獲通報後，即動員趕往火場滅火，並成立森林火災緊急應變小組搶救。

李定忠指出，火災現場地形陡峭，延燒迅速，搶救不易，除由人員進行搶救外，截至中午，直升機已進行5架次空中灑水，期能控制火勢。

嘉義林管處表示，山區乾旱久未降雨，氣溫又高，這次燃燒地上物主要為草生地，因現場地形陡峭救火不易，截至中午，延燒面積約有1公頃，發生火災原因尚調查中。

(中央社)