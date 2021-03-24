台北科技大學經營管理學系教授林鳳儀，涉嫌在主持2017年度研究計畫時，勾結前學生、廠商吳灝諺以假發票詐領補助款數十萬元，涉嫌《刑法》詐欺罪及違反《商業會計法》，遭廉政署送辦。事後2人認罪，繳回不法所得，台北地檢署24日偵結，給予2人緩起訴處分。

依據北科大官網資料顯示，林鳳儀擁有交通大學經營管理研究所博士、美國南加大會計研究所碩士、政治大學會計學系學士等學位。專長項目為國際會計、公司治理、公司理財投資、會計資訊系統、專業投資分析、財務預測模型；授課科目為公司治理、管理會計、會計資訊系統、投資學、財務管理、國際會計等。

檢廉接獲檢舉，指林鳳儀擔任「106年度教育部補助技專校院推動學生參加國際性技藝能競賽」、「2017年國際文創數位藝術創作工作坊」等計畫主持人時，勾結她過去的指導學生，目前擔任某公司負責人的吳灝諺，由吳男提供不實發票，讓她核銷詐領數十萬元補助款。

北檢2019年11月指揮廉政署搜索林女辦公室座位、住所等7處地點，並以涉嫌人身分約談林女、吳男及林姓親友等4人到案，另傳喚6名證人查證。

(中時 )