台南市又傳議員詐領助理費 國民黨籍王家貞服務處遭搜索 13:492021/03/29 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市議員王家貞因涉詐助理費，服務處遭搜索，29日中午鐵門半開，無民眾出入。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市再傳議員詐領助理費，國民黨籍王家貞服務處、台南市議會研究室與住處29日上午遭檢調人員搜索，帶回王家貞與多名助理到台南市調處，這是台南市議會自去年以來，第8位涉嫌詐領助理費的議員，台南地檢署稱案件正進行中，尚無法對外說明案情。 涉農會賄選 民進黨前立委廖本煙50萬交保 立委前助理性侵女志工判刑確定 檢將發監並追討25萬多元 (中時 ) #議員 #詐領助理費 #王家貞 #國民黨籍 #服務處 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 某廣告集團被控惡意倒閉 投資人及員工求助無門 中市議員：檢調儘速調查 13:132021/03/29 社會 民眾瘋搶水桶 傳統賣場忙進貨 04:102021/03/28 焦點要聞 家樂福遭檢舉不當收取附加費 公平會立案調查 13:532021/03/29 財經 玉女歌手淡出歌壇沉迷網遊欠卡債 轉戰購物台遭資遣領失業金過活 20:202021/03/27 娛樂 月薪32K網友罵女議員「垃圾」挨告 恐花2百萬元登報道歉 12:592021/03/29 政治 蘇揆批挺新疆棉花台灣藝人 羅智強轟：有骨氣下令兩岸即刻禁商 12:222021/03/29 政治 大同遭市場巨鱷狙擊 小股東揭最強媳婦醜惡內幕 16:002021/03/28 財經 遭檢舉收附加費 家樂福澄清不可能 13:552021/03/29 財經 王世堅嗆邱昱凱 敢接任議會見 04:102021/03/27 焦點要聞 換車牌詐22萬停車費 男判賠34萬 04:102021/03/29 社會新聞 李小璐為復出 驚傳遭騙5200萬通融費已報警 15:002021/03/27 娛樂 社會熱門新聞 嫩妻嘿咻公公7年 還意外揭公婆秘密 婆婆反被媳婦轟出家 - 社會 安平角頭「建文」告別式預估4000人 警將動員500多人嚴加戒備 - 社會 喪妻再娶收前岳母結婚禮 男打開一看秒甩新婚妻 - 社會 持刀逼高中女口交 新竹車站變態狼台中落網 - 社會 聊到忘我？2長髮女站機車待轉區慘被叭 驚嚇飄走糗態曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。