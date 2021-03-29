台南市再傳議員詐領助理費，國民黨籍王家貞服務處、台南市議會研究室與住處29日上午遭檢調人員搜索，帶回王家貞與多名助理到台南市調處，這是台南市議會自去年以來，第8位涉嫌詐領助理費的議員，台南地檢署稱案件正進行中，尚無法對外說明案情。

(中時 )