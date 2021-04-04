又傳外籍移工鬥毆，4日凌晨約3時許，泰國籍阿姓移工與友人喝酒後經過台中市中區東協廣場附近，疑因講話太大聲，遭同樣在附近的泰國籍移工出聲制止，雙方發生口角，進一步又發生肢體衝突，阿男被打受傷，台中警方依違反社會秩序維護法送辦。

這起事件發生在4日凌晨近3點鐘，警方調查，泰國籍阿姓移工（27歲）與友人喝酒後，邊聊天、邊徒步要離開，行經成功路上一家餐廳外，因阿男講話太大聲，引發在場的沙姓（26歲）、速姓（29歲）2名移工不滿，當即出聲喝止，雙方因而發生口角。

互不相識的兩方人在路旁吵了起來，不但越罵越起勁，甚至還演變為肢體衝突，所幸轄區第一警分局繼中派出所員警巡邏發現，立即趨前制止、控制現場情況，將阿男、沙男與速男都帶回派出所，當時阿男已被打到嘴角流血。

雖事後阿男表示自己沒有大礙、不願就醫，也不對另2人提告，但警方仍以違反社會秩序維護法將沙、速2人送辦。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )