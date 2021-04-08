印尼在去年7月宣布擬從今年1月15日起實施移工零付費政策，引發我雇主不滿，勞動部在今年二度舉行台印零付費會議，原本的16項爭議項目縮成4項去程機票、簽證費、印尼國內出發地點當地住宿費及印尼當地仲介費等。

今天會議由我勞動部、外交部、駐印代表處、印方勞工部秘書長Anwar Sanusi、印方海外勞工保護局局長Benny、印尼衛生部、印尼貿易部等部會採視訊召開。

據印尼今天提供，原本在零付費項目中的海外健康檢查、身心檢查、良民證、國內交通費、PCR採檢費、印尼社會保險、護照費中改由印尼移工自行負擔；而印尼地方政府則負擔培訓費、訓練教材費、專長證明費等項目；回程機票、勞動契約驗證費原本就由我雇主負擔。

負責此次談判的勞動部政務次長王安邦表示，透過此次會議把爭議項目聚焦成去程機票、簽證費、印尼國內出發地點當地住宿費及印尼當地仲介費現行皆由移工自行負擔，印方則希望由我雇主負擔；簽證費是由我外館向其移工收費約1800元的費用，後續將由勞動部瞭解收費標準等，「印尼國內出發地點當地住宿費」則要求印方應瞭解住宿為住幾天、費用等；印尼當地仲介費的數額等，也強調台灣的仲介公司不會在移工來台前向移工收取仲介費，如要減輕移工負擔，也可透過直聘中心等方式。

王安邦轉述，會中Benny也向我方做出簡報，希望恢復因疫情中止的印尼移工來台，並強調遵照我方防疫作為把篩檢機構縮減為50家，會尊重我方的意見，後續會循程序向中央流行疫情指揮中心提報印方的要求。

此外，印方也在會議中提及希望能有下次會議繼續討論「零付費」，也希望後續能夠直接來台灣面對面討論，王安邦說，如後續有需求也將循程序向指揮中心提報。

(中時 )