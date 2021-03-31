【愛傳媒葉元之專欄】民調顯示，多數民眾認為使用核電利大於弊，身為行政院長的蘇貞昌，不去回應民意，居然把問題推給侯友宜，叫記者去問侯友宜關於核廢料的意見。

看了真忍不住想罵髒話，行政院長這麼好做喔，侯友宜應該要回批蘇貞昌尸位素餐。

元之身為新北市的民意代表，在此告訴蘇貞昌，新北市對於核廢料的立場，就是，希望中央負起責任，不能擺爛。

台灣已經有核一、二、三廠發電四十年的核廢料。如果核四重啟公投過了，政府就應該尊重民意，盡力處理核廢及核安問題。

不會處理核廢料的政府，就識相點自己下台，換專業的來。

核廢料有鄰避效應，世界各國皆然，但美國、日本、韓國依然在使用核電廠，別國都能處理，就你民進黨不行。

民進黨上台五年，不也一直在使用核電，製造新的核廢料？蘇貞昌2006年，又為什麼要追加「無法處理廢料」的核四448億預算？

追加預算的是你，說不能用的也是你！

蘇貞昌日前還批評用核電的人「不可思議」，那歐美日多國都在使用，英國還正在蓋核電廠，蘇貞昌是在罵日本及歐美國家嗎？

感到不可思議，完全是因為我們的大院長見識短淺啊！

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)