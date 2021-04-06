羅智強臉書發文。（摘自羅智強臉書）

台鐵太魯閣號慘案，交通部長林佳龍請辭，行政院則稱「交通部執行」，院長蘇貞昌更說由獨立調查機構釐清責任。國民黨革實院長羅智強昨晚在臉書發文，直指蘇揆卸責。他今早再發文嗆蘇揆戀棧，把林佳龍當防火牆；由「獨立調查機構」釐清責任，更是笑話一則，因為行政院的獨立機關，早就姓了蘇；蘇貞昌不下台，誰能、誰敢調查蘇貞昌的責任？

羅智強昨晚就在臉書發文，痛批蘇貞昌難辭其咎。他指出，普悠瑪事故後，交通部洋洋灑灑寫了257頁的台鐵總體檢報告，並提到要設置「邊坡監測」及「軌道預警」兩大系統。這次造成遺憾的工程車，早就滑落到鐵軌，如果在當下能監測到鐵軌上的大型障礙物，通報給駕駛，我們是不是就有可能，阻止一場悲劇？

但他懷疑，蘇貞昌有沒有看過這份報告？在事發之後，行政院第一時間出來撇清責任：「台鐵體檢報告屬行政院內部調查報告，報告完成後呈閱供參，做政院決策參考，不應將矛頭指向蘇揆未核定報告。」

羅智強說，看蘇貞昌急著脫身，不免心寒。核定的意思，代表蘇貞昌看過這份文件，且負起行政責任，將報告中的改善建議給落實。如果蘇貞昌有心，邊坡監測系統早於2020年底完工；如果蘇貞昌會做事，太魯閣事發的工地，今年1月底就該執行完畢。

他強調，這一切，如果行政院都不必負責，下一次，交通部一樣會提出一份精美的檢討報告，50條人命、1份報告、0改善的鐵道生活還是得過，台鐵還是得坐，忙著卸責的蘇貞昌，百姓只能自求多福。

羅智強今早發文指出，林佳龍說「個人去留不重要」；蘇貞昌心裡的 OS應該是：「對我來說很重要。」50條性命，林佳龍知道不辭職，已不可能，戀棧只會更難看；戀棧的是蘇貞昌，行政發發言人一口一個「交通部執行」，擺明了要把林佳龍當防火牆。

他說，在2018年的普悠瑪號事故之後，台鐵在蘇貞昌的眼皮底下改革，卻越改越回去，蘇貞昌身為行政院長，有可能只是台鐵的路人甲？社會不只要調查李義祥個人的責任，更要調查兩年多來，是誰讓台鐵的改革阻力重重，是誰冷眼旁觀，不予協助。

羅智強強調，至於蘇貞昌所謂的由「獨立調查機構」釐清責任，更是笑話一則。有多獨立？跟想當東廠的促轉會一樣獨立？跟騷擾檢察官的監察院一樣獨立？還是跟關掉中天的NCC一樣獨立？行政院的獨立機關，早就姓了蘇；蘇貞昌不下台，誰能、誰敢調查蘇貞昌的責任，調查台鐵一年花1500萬元請公關公司，背後政治力是誰？50條性命，比不上蘇貞昌想當總統的一個私心。

(中時 )