行政院長蘇貞昌。（資料照片）

對於國民黨立院黨團今（6）日於立院提案要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍下台負起政治責任，但最終在民進黨人數優勢下，此案表決並未通過。前民進黨立委郭正亮分析，現在改組政治代價太大了！所以大部分聲音都是讓蘇貞昌撐到828再說。

台鐵太魯閣列車上周發生交通事故造成50人死亡、上百人受傷。國民黨立院黨團今日於立院提案要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍下台負起政治責任，但最終在民進黨人數優勢下，此案表決並未通過。

國民黨立院黨團針對此次事故，指出這次意外造成50人死亡、2百多人受傷，是國內史上最嚴重鐵道事故，此事肇因為台鐵委包廠商工程車在邊坡隨意停車，因未拉手煞車而滑落至未設護欄的鐵道上以致釀禍。

國民黨團表示，外界質疑台鐵未在事故現場邊坡設置護欄，邊坡監測系統設置未如期完成，承包廠商紀錄不良，竟還能拿到政府標案，顯示台鐵及交通部疏於管理，未落實工地安全規範管控，台鐵局、交通部爰有過失，行政院長蘇貞昌無視台鐵長年積弊及安全控管問題，遲未核定台鐵總體檢報告更是難辭其咎。

國民黨團說，行政院讓不幸事件一在重演，蘇貞昌無法勝任行政院長職務，故提案建請做成以下決議：1.蘇貞昌、林佳龍、台鐵代理局長祁文中等人負起政治責任立即下台；2.立院立即成立0402台鐵408車次太魯閣列車事故調閱委員會，釐清事故原因並追究相關人員責任。

由於此案有在場立委提出異議，因此舉行表決，現場在國民黨立委贊成，民進黨立委反對，而民眾黨、時力立委棄權情況下，最終出席100人，贊成33人，反對60人，棄權7人，此案未通過。

前民進黨立委郭正亮今（6）日在Yahoo TV《鄉民來衝康》表示，太魯閣號事件對民進黨傷害當然大，林佳龍晚一天走就繼續燒。但綠營想法認為，蘇貞昌內閣要撐到828四大公投，看公投結果決勝負。如果現在改組，就整個大亂。例如新任閣揆要熟悉四大公投議題也不容易，且四大公投有些不容易贏，例如萊豬，這樣是不是會再折損一個閣揆，政治代價太大了！所以大部分聲音都是讓蘇貞昌撐到828再說吧。

(中時新聞網)