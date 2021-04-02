荷蘭總理呂特（Mark Rutte）籌組執政聯盟的機會今天蒙受重大打擊，國會今天通過正式的不贊成動議，稱呂特未就自己在政府籌組會議中的言論吐實。

不過，議員以些微差距，未能表決通過本可迫使呂特下台的不信任動議。

法新社報導，這起爭議是在上週爆發，當時一名籌組政府的談判成員得知自己採檢2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診後匆忙離開國會，一名攝影師拍到她攜帶的筆記。

筆記上出現基民黨（CDA）議員歐姆齊格（Pieter Omtzigt）的名字，此外還有「他處職務」字眼，普遍被外界視為意指應該會安插歐姆齊格擔任部長職，好讓他閉嘴。

歐姆齊格是一起兒童福利政策醜聞的吹哨人，此事導致呂特先前的內閣1月時總辭，讓呂特擔任臨時代理總理至今。這起兒福醜聞讓數以千計荷蘭家長遭不實指控詐領兒童津貼，一些人還遭受種族歧視。

呂特當時向媒體表示，他並沒有討論歐姆齊格的職務，但他昨天坦承自己「記錯了」，這場會議的文件也顯示他曾討論要讓歐姆齊格擔任部長。

路透社報導，呂特在國會辯論後向記者表示：「國會已經給了我嚴正的訊息，我將竭盡所能贏回信任。」目前並不清楚政府籌組會議何時恢復，以及以何種形式進行。

呂特說：「這是非常嚴重的事情，我已經為此致歉。」

(中央社)