國民黨台南市東區市議員王家貞涉嫌詐領助理費，台南檢調共傳喚14人到案，搜索9處，檢方訊後，今天凌晨初步認定王家貞在直轄市第2屆議員4年任內涉「以少報多」詐領助理費初估約160萬元，諭知王家貞交保50萬元、辦公室景姓主任交保10萬元。

王家貞交保後表示，全案配合檢調偵辦，她將在明天上午開記者會對外說明，今天僅低調表示「我很好！」這也是台南市議會這1年多來第7件現、卸任議員涉嫌詐領助理費遭到檢調偵辦。

從政20餘年的王家貞是資深台南市議員，自稱「俠女」，目前也擔任國民黨團發言人。

(中時 )