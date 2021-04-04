台鐵太魯閣號408次，2日遭滑落邊坡的工程車撞上，造成嚴重死傷，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥，3日裁定50萬交保，不過檢方抗告成功，花蓮高分院裁定撤銷交保、發回重裁，而經花蓮地院於今（4）日晚間8時許，重裁李義祥羈押。

(中時新聞網)