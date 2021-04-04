【太魯閣出軌】花蓮地院重裁出爐 李義祥裁定收押 20:142021/04/04 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮地院重裁出爐 李義祥裁定收押 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號408次，2日遭滑落邊坡的工程車撞上，造成嚴重死傷，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥，3日裁定50萬交保，不過檢方抗告成功，花蓮高分院裁定撤銷交保、發回重裁，而經花蓮地院於今（4）日晚間8時許，重裁李義祥羈押。 【太魯閣出軌】李義祥交保撤銷 發回花蓮地院重裁 【太魯閣出軌】1450護航文大集合 網友氣炸 (中時新聞網) #重裁 #李義 #花蓮地院 #工程車 #裁定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【太魯閣出軌】警奔家中逮人 李義祥哽咽致歉：深表懊悔 15:052021/04/04 社會 【太魯閣出軌】李義祥面對天價賠償 檢方將提假扣押防脫產 08:222021/04/04 社會 【太魯閣出軌】重大進展！疑發現肇事工程車行車記錄器 13:202021/04/04 社會 【太魯閣出軌】李義祥出大包50萬交保 蔡正元：綠色背景果然不一樣 11:482021/04/04 政治 【太魯閣出軌】最新現場直擊 出動大型怪手搶修 11:592021/04/04 社會 【太魯閣出軌】林佳龍喊負責 賴士葆：辭呈遞出來啊 17:572021/04/04 政治 【太魯閣出軌】第3車廂今晨拉出 4車考慮新工法「滑輪捲揚機」 09:452021/04/04 社會 【太魯閣出軌】花千萬請出「1450網軍始祖」李艷秋曝台鐵企圖帶風向 08:202021/04/04 政治 【太魯閣出軌】民眾黨立委爆：肇事嫌疑廠商5年得標金額達2.5億 13:192021/04/04 政治 【太魯閣出軌】李義祥5年拿2億標案 比特王：這麼巧 民進黨也執政5年 08:332021/04/04 政治 【太魯閣出軌】李義祥真會包工程？ 專家爆政府標案黑幕 18:432021/04/04 政治 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】意外發生李義祥就站山坡上 網曝關鍵照片：說謊被抓包？ - 社會 【太魯閣出軌】宜蘭女罹難 爸當面向蔡英文痛批：台鐵太爛了！ - 社會 【太魯閣出軌】車怎撞的？38秒3D影片曝奪命瞬間 - 社會 【太魯閣出軌】罹難女高中學生移靈回新北 新北警派車護送 - 社會 【太魯閣出軌】台南市民2人罹難 警方將派車前導運遺體 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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