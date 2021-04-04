台鐵太魯閣號出軌意外，年紀最小的罹難者是年僅4歲的陳小妹，遺體修復團隊漏夜為女童修復遺體，4日修復完整由家屬帶她回家，她的叔公痛罵義祥工程社負責人李義祥，一點道歉的誠意都沒有，背負了50幾條人命、好幾千人的家屬，卻僅說「人生到此結束」，盼社會要有正義。

檢方向法院對李義祥聲押後，法院裁定50萬交保，檢察官隨即提出抗告，李交保後說「我的人生到此結束」。

遺體修復團隊昨漏夜為女童修復遺體，在今天修復完成，由家屬帶她回家。陳小妹的叔公說，謝謝修復師，修的很好，但他忍不住悲痛，哭了出來。

陳小妹遺體4日完成修復後交給家屬，警車護送遺體返家。（張立勳攝）

面對李義祥交保，陳小妹的叔公痛批，一點道歉的誠意都沒有，李交保後只講「我的人生到此結束」，背負了50幾條人命、好幾千人的家屬，一點道歉的意思都沒有，非常令人氣憤，他氣到雙手握拳說，50萬交保，「我給他就好了」，社會要有正義，不是只有用錢來衡量。

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(中時 )