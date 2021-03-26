封裝測試產值占全球第一的日月光投控集團旗下矽品精密，在矽品資深副總經理簡坤義26日上午拜會彰化縣長王惠美之後，正式對外公布矽品順利落腳彰化中科二林園區，並取得設廠面積14.5公頃，未來8～10年，如滿載運轉，預估投資額約800億元，將為彰化縣增加7,500個工作機會。

矽品在彰化縣政府與科技部中科管理局的積極協助之下，順利落腳彰化中科二林園區，取得設廠面積14.5公頃，簡坤義26日上午拜會彰化縣長王惠美後，正式對外公布這項好消息。

簡坤義表示，中科四期二林園區，將做為該公司未來長期發展的重要基地，目前正在做建廠規劃，預計今年下半年啟動建設。 矽品精密的上述重大投資案，王惠美表達歡迎之意，並指出台灣半導體封裝測試業的產值占全球第一，而日月光集團轄下的矽品精密能選擇投資彰化，更印證彰化優越的投資環境，縣府團隊將積極配合矽品進駐，同步啟動快速行政作業流程，加速二林園區附近二林，及溪湖生活圈週邊公共基礎建設、台76線芳苑至埔鹽延伸國道中山高速公路的交通聯外道路開闢。

縣府藉由封測指標大廠-矽品精密進駐，希望能為中科二林園區起到龍頭作用，引入更多活水與商機，並配合二林精密機械園區的開闢，吸引更多上下游產業進駐，推升整體彰化西南角的就業機會與經濟成長。 總公司在台中潭子的矽品，2007年設立彰化廠，原本預估8年滿載運轉，但在第五年就達標，是彰化重要的高科技產業，帶來許多就業機會，4,000多名的員工中，有超過一半是彰化的子弟，更有許多是原本在外地工作的彰化子弟返鄉服務，是真正落實創造在地就業機會，吸引青年回鄉的企業。

矽品公司為延續在彰化合作情誼，兩度拜會縣長王惠美尋求協助設廠事宜，經縣府團隊提供簡報，及各項區位的細節，很快取得共識定案，2月中旬經矽品董事會正式通過取得園區設廠用地。

縣府積極、具體行政協助措施，與矽品明快的決策效率，促成此一重大投資案定案，為彰化西南角的發展注入一劑強心針。

矽品精密本身為全國第二大的封裝測試廠，也是上市公司封裝測試產值全球第一的日月光控股集團的重要成員，二林園區未來將成為中台灣高科技產業聚落，設廠後，縣府歡迎在外打拚的彰化遊子，返鄉就業，也希望吸引更多在地鄉親及外縣市的求職者「彰漂」到二林基地，共同加入矽品精密等科技大廠，發揮所長安心在彰化成家立業。

矽品精密資深副總簡坤義、總經理特助蔡呈欣、人資部經理徐美惠、公關專員李宛樺及副理盧君達等人，26日上午拜會彰化縣長王惠美，與會的縣府主管，包括彰化縣副縣長林田富、彰化縣工商發展投資策進會總幹事張啟楷、經濟暨綠能發展處長劉玉平、工務處長林漢斌、勞工處長吳蘭梅、彰化縣消防局代理局長邱聰佳，及新聞處長李俊德等人。

(工商 )