全球金融市場近來不斷放大通膨問題，認為全球債券殖利率翻轉相當需要關注，東吳大學濂松先生紀念講座教授許嘉棟則認為，一旦資產價格泡沫破滅，經濟將邁入「資產負債表式的衰退」，並引發通貨緊縮。「如果不幸通縮真的發生，央行並沒有處理經驗！」，他強調，有史以來央行只有通膨的處理經驗，貨幣學派也批評，央行的「即時」政策轉向經常有時間延遲的問題，全世界到現在都還依賴央行的貨幣政策，作為景氣過熱或衰退的調節，「是需要好好想想的」。

北威論壇30日舉行《通膨會來嗎？如何影響股市、匯率及利率？》，由北威國際董事總經理劉憶如主持，邀請學者專家對話，許嘉棟為主講者之一。

許嘉棟在演講中分析，美國聯準會引領全球央行採取寬鬆貨幣（QE）政策，釋出大量貨幣支撐經濟，疫情期間全球民生物價、原物料商品價格並沒有大漲，而是資產價格漲的亂七八糟，現在大家討論的也是「資產泡沫是否已形成？」，一旦資產泡沫破滅，世界會變怎樣？假如股市、房地產價格都大幅下修，除了投資人的損失，放款銀行的損失更大，根據日本失落二十年的經驗，全球經濟將因此出現大衰退，之後大家要面對的不是通膨，是通縮，這也是他更擔心的。

在綜合座談時，許嘉棟繼續詮釋他的獨特觀點，並答覆聽眾提問。他指出，大家都不願意看到泡沫破滅之後的恐怖情境，「如果讓QE一直走，資產泡沫就不會破了？」，即使美國聯準會也會推說「沒有資產價格穩定的職責」，央行也不必討論政策轉向的必要與時機，就放手讓景氣愈來愈熱？未來如又發生像金融海嘯、新冠疫情般的全球經濟大災難，還能有什麼振興經濟的政策工具了？

許嘉棟指出，一旦景氣愈來愈熱，掌握最多、最詳實經濟數據的央行，理當要率先即時轉向政策，讓經濟運作回歸正常，現在的情況是全球央行會用QE把錢打進市場，資產泡沫形成，需要政策轉向時，像「怎麼收錢回來？」，央行並沒什麼經驗。

他說，由央行政策引導過熱景氣軟著陸（soft landing ）的經驗，央行從過去到現在都沒有，聯準會曾在全球金融海嘯過了許久之後，前幾年才「說」要退場，結果全球資金大量跑回美國，新興經濟體因外資全流出而經濟受傷，未來若要進一步處理通縮，央行更沒有想法！

他強調，無論是通膨或通縮，央行都需要在有跡象時，就在前面作好有次序的、逐步緩慢的讓QE退場，「否則，一旦景氣真的下來，大家什麼都沒有了！」

(工商 )