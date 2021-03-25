巡視人員合力壓制山羊並解開腳上陷阱。(屏東林區管理處提供／林雅惠高雄傳真)

高雄六龜新開山區出現索命陷阱！森林管護員日前在六龜新開山區發現台灣野山羊遭俗稱「山豬吊」陷阱套索，立即解救山羊脫困，不料2天後巡視時，同一地點附近又發現另一隻中套索陷阱的台灣獼猴，所幸兩隻動物都剛中陷阱不久，未有明顯外傷，評估後即放回山林。

依據野生動物保護法規定，除原住民族基於其傳統文化、祭儀、非營利自用外，無論在哪個地方，未經許可架設網具、陷阱、獸鋏或用其他獵具獵捕野生動物，都是違法行為，若獵捕台灣獼猴等一般類野生動物，可處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰緩，若獵捕台灣野山羊等保育類動物，更可處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金，況且這些隱形於山林間的索命陷阱也可能讓野狗、林農、森林護管員、生態調查人員…等不小心誤觸而受傷，實在非常危險。

隨著保育意識抬頭，屏東林管處呼籲勿亂放陷阱或獸鋏，也希望民眾若發現盜獵、違法架設陷阱等情事，可協助通報林務局、警察機關，一同守護野生動物和我們的家園。

(中時 )