高雄市無黨籍議員黃捷先前遭到民間團體提出罷免，但總統蔡英文卻在投票前，於民進黨中常會上，指示黨公職應對罷捷案提出作戰模式，被罷捷團體認為公開挺黃捷已經違反選罷法規定，憤而按鈴提告，但經高雄地檢署調查，認為蔡英文是在中常會發表談話，不屬於「公開」活動，並無構成犯罪，全案簽結。

罷捷團體發言人徐尚賢率領支持者在投票前2天到高雄地方法院按鈴控告，認為蔡英文違反公職人員選舉罷免法50條「中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動」、第56條第3款也規定「政黨及任何人，不得妨害其他政黨或候選人競選活動，妨害其他政黨或其他人從事罷免活動」。

徐尚賢指出，蔡英文身為總統，竟然2度出面表示對高雄市議員黃捷的罷免案提出作戰計畫，而不像過去冷處理的方式，明顯已經違反選罷法規定。

經雄檢調查後發現，徐尚賢是從報紙上得知蔡英文主持民進黨中常會時表示「罷捷案在即，要有一套作戰模式，不能坐視不管」，雄檢認為，蔡英文是以黨主席身分發表該言論，且民進黨中常會屬於政黨不公開會議，顯然並非「妨害政黨或他人從事罷免活動」或「從事罷免宣傳有關之活動」，全案並無構成犯罪，全案簽結。

(中時 )