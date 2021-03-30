基隆市60歲謝姓男子，29日夜間19時許在基隆市中正路，搭乘吳姓被害人所駕計程車至七堵區工建路下車時，持預藏之刀械，抵住計程車司機頸部，用預藏之膠帶綑綁雙手後強盜身上現金7千多元、手機暨該車輛後逃往宜蘭礁溪，在路邊買了一杯40元珍珠奶茶解渴，未料珍奶還沒喝完，就遭到警方攔截圍捕落網。
警方在案發後，第三分局立刻與刑警大隊共組專案小組全力偵辦。經調閱現場監視器、分析車行軌跡，發現該車正行駛國五往宜蘭方向逃逸，遂通報國道公路警察局及宜蘭縣政府警察局共同協助攔查涉案車輛。
基隆警方也派員立即前往宜蘭追捕，於當天晚上9點多在頭城鎮青雲路發現涉案車輛，於是由後方跟監伺機查捕，發現該車沿台2線濱海路往北行駛，未免傷及無辜暨案件安全，也通知礁溪分局於適當地點設置攔截點，共同攔停嫌犯駕駛車輛。
謝男在9時31分行經頭城鎮濱海路五段158號前攔截點，遭到攔查，並當場逮捕，現場還查扣作案用手套1雙、小刀1把、膠帶1捆及現金新台幣7301元等證物。
警方調查，謝嫌沒有正當工作，又缺錢花用，起意攜械強盜財物度日，幸得警方落實通報及發揮區域合作精神，在二小時內不費一槍一彈順利逮捕犯嫌到案。
根據調查，謝嫌犯案前先花費40元購買膠帶跟手套，帶上刀械預謀犯案，雖強盜得手7千多元現金，卻只有至路旁飲料店花費40元購買1杯珍奶，而珍奶都還沒喝完就遭警方查獲。
另協助攔截該車的礁溪分局員警竟是警界兄弟檔，哥哥是大理所所長吳金鋒及弟弟則為大溪所副所長吳金勝，種種巧合令辦案人員嘖嘖稱奇，全案以涉嫌強盜罪嫌移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。