惡匪持刀強盜計程，買珍奶解渴未喝完2小時落網。(戴志揚翻攝)

基隆市60歲謝姓男子，29日夜間19時許在基隆市中正路，搭乘吳姓被害人所駕計程車至七堵區工建路下車時，持預藏之刀械，抵住計程車司機頸部，用預藏之膠帶綑綁雙手後強盜身上現金7千多元、手機暨該車輛後逃往宜蘭礁溪，在路邊買了一杯40元珍珠奶茶解渴，未料珍奶還沒喝完，就遭到警方攔截圍捕落網。

謝男犯案後買了一杯珍珠奶茶解渴,未料還沒喝完就遭逮捕，現場還查扣作案用手套1雙、小刀1把、膠帶1捆及現金新台幣7301元等證物。

謝男並當場逮捕，現場還查扣作案用手套1雙、小刀1把、膠帶1捆及現金新台幣7301元等證物。(戴志揚翻攝)

警方在案發後，第三分局立刻與刑警大隊共組專案小組全力偵辦。經調閱現場監視器、分析車行軌跡，發現該車正行駛國五往宜蘭方向逃逸，遂通報國道公路警察局及宜蘭縣政府警察局共同協助攔查涉案車輛。

基隆警方也派員立即前往宜蘭追捕，於當天晚上9點多在頭城鎮青雲路發現涉案車輛，於是由後方跟監伺機查捕，發現該車沿台2線濱海路往北行駛，未免傷及無辜暨案件安全，也通知礁溪分局於適當地點設置攔截點，共同攔停嫌犯駕駛車輛。

謝男在9時31分行經頭城鎮濱海路五段158號前攔截點，遭到攔查，並當場逮捕，現場還查扣作案用手套1雙、小刀1把、膠帶1捆及現金新台幣7301元等證物。

警方調查，謝嫌沒有正當工作，又缺錢花用，起意攜械強盜財物度日，幸得警方落實通報及發揮區域合作精神，在二小時內不費一槍一彈順利逮捕犯嫌到案。

根據調查，謝嫌犯案前先花費40元購買膠帶跟手套，帶上刀械預謀犯案，雖強盜得手7千多元現金，卻只有至路旁飲料店花費40元購買1杯珍奶，而珍奶都還沒喝完就遭警方查獲。

另協助攔截該車的礁溪分局員警竟是警界兄弟檔，哥哥是大理所所長吳金鋒及弟弟則為大溪所副所長吳金勝，種種巧合令辦案人員嘖嘖稱奇，全案以涉嫌強盜罪嫌移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。

(中時新聞網)