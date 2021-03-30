中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，因宣稱要在台灣組「紅色隊伍」，宣揚「和平統一、陣前起義」理念，今被台灣高檢署依《國安法》他字案傳喚。檢察官歷經2個小時訊問，最後將張安樂請回。

張安樂庭後表示，檢察官都問很理性的問題，訊問過程也很平和，他已解釋組「紅色隊伍」的目的，是要把台灣的中國人找出來，只要台灣有中國人，兩岸就能和解，台灣的中國人消失了，那就是戰爭。因為都是中國人，雙方只是政治體制不同，這可以商量，制度是與時俱進，兩岸都跟40年前不一樣了。

張安樂說，兩岸如果繼續敵對關係，台灣就是面臨戰爭，年輕人生命還沒開始，為何要為不負責任的政府官員當炮灰？他堅決反對。大陸說國「中國人不打中國人」，如果台灣不承認是中國人，那這句話就無效了。

張安樂在今年1月間，接受大陸央視訪問時透露，他靠過去的江湖背景，打算找昔日兄弟參加活動，以及吸收中南部年輕人，讓他們「由綠轉紅」，發展紅色隊伍宣揚和平統一。經民眾告發張疑涉《國安法》發展組織罪，高檢署今傳喚張到案說明。

(中時 )