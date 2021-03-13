醫院在大多數人印象中，可能是帶有緊張、嚴肅的感受，有時候醫師對待病人的方式，多少也會影響病患心情，一名網友在臉書分享一張照片，主角是一名打扮特別的醫師，許多網友看完照片，紛紛留言稱讚這位醫師好有趣！

急診室醫師打扮先熱議(圖片取自/爆廢公社二館)

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享一張照片，標註「之前去急診時，醫師的時尚打扮」，照片中主角是一名醫師，僅拍到背面，似乎正在與另一名男子講話，雖然只曝光背影，仍然可以看的出來，這位醫師打扮相當用心、還有與眾不同。

這名醫師穿著白色長袍，將領子立起來，脖子上綁著一條紫色圍巾，一頭乾淨俐落的短髮，下半身則穿著貼身粉紅色長褲，配上同色系的金色粗跟短靴，造型既前衛又時尚，瞬間吸引不少人目光。

網友稱讚是一名好醫師(圖片截自/爆廢公社二館)

女網友發文沒多久，因為醫師吸睛打扮，掀起網友熱議，許多人稱讚醫師真的很酷，「突然被叫回來急診嗎」、「這醫師很有趣」、「跪求正面照」；此外，有眼尖網友認出，這名醫師應是新北市新莊某間醫院醫師，透露每次見到他，服裝風格相當多變，直言是一名不可多得的好醫師，且與病人、家屬對話時，都很親切，因此令人印象深刻。

(中時新聞網)