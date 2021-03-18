相信不少人前往耳鼻喉科看診時，都會發現醫師額頭上都會掛著一塊中間開孔的圓形鏡片，對此，就有網友不禁好奇「醫生幹嘛在額頭上掛光碟片」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人吐槽「那叫『額鏡』啦！什麼光碟片！」

原PO日前在PTT「八卦板」以「醫生幹嘛在額頭上掛光碟片」為題，PO文指出，有時候看診時，會看見醫師將「光碟片」放在額頭，讓他不禁好奇「是怕忘記自己把光碟放哪裡嗎？跟怕把眼鏡弄丟掛在頭上一樣？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言猜測「怕被病人撞到，很多老人騎腳踏車也會放一片在車後」、「拿來讀取醫學資訊用的」、「鏡子是用來鎮煞」、「笑死，我十歲的時候也這麼想過，但後來沒深究」、「那是空白光碟啊，要燒錄你的病例用的」；不過也有內行人跳出解答，直言「那叫『額鏡』啦！什麼光碟片！」

事實上，耳鼻喉科醫師會在額頭戴上一個中間開孔的凹面鏡，也就是「額鏡」，主要是方便觀察患者。眾所皆知，耳鼻喉器官因為光線較難以進入，而凹面鏡因為可以聚光，將反射光線進入到耳道裡，這樣醫師就能透過鏡中的孔洞，觀察到患者的耳道及鼓膜等情況。不過隨著科技進步，攜帶型頭燈逐漸取代額鏡，加上電子設備的輔助，更能進行清晰的檢查和精準的操作。