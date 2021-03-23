60多歲的王太太，過去半年常有頻尿、急尿與血尿情形，經中國醫藥大學北港附設媽祖醫院泌尿部檢查，竟發現輸尿管腫瘤，在醫師建議下使用「3D腹腔鏡微創手術」順利將腫瘤清除，幸好仍為第1期初期病灶，手術後1周出院即恢復日常生活。

媽祖醫院泌尿部醫師蔡禮賢指出，血尿是泌尿科常見的就診原因，站在病人的角度可以簡單分為疼痛與無痛性血尿，疼痛性血尿較為常見，通常與結石或泌尿道感染有關，病人因為疼痛較有警覺性，馬上會來泌尿科就診而獲得醫治。

無痛性血尿則像1個隱形的殺手，常常令人沒有警覺性而忽略，在無痛性血尿原因中最令人擔心的就是上泌尿道與膀胱腫瘤，一旦忽略其症狀而延誤就醫，後果不堪設想。

早期發現的腫瘤，以現今的醫療技術，都可用微創手術完成腫瘤的徹底清除，病人術後疼痛少、恢復快，可盡早回歸日常生活。

蔡禮賢表示，醫院已完成「3D腹腔鏡微創手術」設備的升級，與上一代腹腔鏡手術相比，提供主刀醫師與助手立體化的視野，能夠更精準地切除腫瘤與保留正常組織。除了使用在腫瘤手術外，更可應用於其他泌尿科手術，例如精索靜脈曲張、輸尿管狹窄、巨大結石取出等手術。

院長吳錫金指出，無痛性血尿是國人健康的1個重大議題，根據國際文獻指出，台灣患有上泌尿道腫瘤的人口比例比世界其他地區都高出許多。不論是疼痛性或無痛性血尿，都應就診諮詢，媽祖醫院目前在診斷與治療血尿相關疾病，經驗與設備都日臻完善，持續守護鄉親的健康。

(中時 )