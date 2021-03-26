意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）與英特爾合作開發出一款具有環境空間掃描功能的MEMS微鏡。英特爾利用這款微鏡開發出一個LiDAR系統，為機械手臂、容量測量、物流、3D掃描等工業應用提供高解析度掃描解決方案。

在Intel RealSense LiDAR鏡頭L515中，意法半導體小體積的微鏡為LiDAR鏡頭做到曲棍球大小（直徑61mm x高度26mm）並發揮了重要作用。微鏡可以在整個視角中進行連續的雷射掃描。在一個客製的光電二極體感測器搭配下，RealSense LiDAR鏡頭L515可以產生整個情境的3D深度圖。

意法半導體類比、MEMS和感測器產品部總裁Benedetto Vigna表示，「每秒30幀的速度和70度x 55度的視角，讓第二代微鏡繼續成為3D掃描和偵測應用的標杆。與英特爾長期微鏡供貨關係證明ST不斷地研發MEMS產品，透過我們長期領先的市場地位，滿足客戶嚴格的技術和供貨要求。」

藉由意法半導體MEMS的掃描功能，L515無需插值像素就能提供高解析度的深度圖和可控視角，透過50nS的快速曝光時間可達到接近零像素模糊。

英特爾新創長、企業副總裁暨新興成長型企業與新創部總經理Sagi BenMoshe表示，「Intel RealSense技術已用於開發機器人、物流、掃描產品和解決方案以及其他的電腦視覺應用。採用ST微鏡的RealSense LiDAR鏡頭L515具有極佳的測量精度，是世界上最小的高解析度LiDAR深度鏡頭，適合各種應用情境。」

(工商 )