瑞典紳寶集團（Saab）想要瞭解3D列印技術能否簡化後勤系統，他們試著在JAS-39獅鷲戰機(Gripen Fighter)上安裝3D零件，然後在飛行過程中，紀錄零件的耐用程度。要是符合標準，那麼3D列印技術可以大幅簡化戰機的後勤工作。試飛工作於3月19日星期五在紳寶林雪坪(Linköping)原廠舉行。

空軍識別(Air Recognition)報導，獅鷲戰機應用了大量的複合材料，機身上的一處設備艙門，使用的是稱為PA2200的尼龍聚合物來製作，而這次試驗就是想知道這處艙門能否用3D列印的零件來取代。

由於沒有原始艙門的3D電腦模型，因此工程師是把這個艙門拆下來並放入掃描儀中分析，幾分鐘後，電腦就精確得知艙門的大小與形狀，然後3D列印機就能精確複製，與原來的零件一模一樣，只是顏色不同。

白色的3D列印艙門，是以舊艙門掃瞄，然後製作的。(圖/SAAB)

紳寶公司表示，他們從2017年開始，創立AMEXCI聯盟，主要作務就是發展新的零件製造技術，後勤3D列印化有相當多的優點，首先就不必屯積備料零件，也不必「殺肉」拔走其他故障戰機的零件。

戰機會持續飛行測試，瞭解3D列印的材料，是否與PA2200尼龍聚合物一樣柔軔與耐寒冷。

(中時新聞網)