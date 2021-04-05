屏東三地門地震規模3.8 最大震度3級 17:012021/04/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東三地門下午4時12分發生一起規模3.8地震。（圖擷自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天下午4時12分發生芮氏規模3.8地震，地震深度19.4公里，震央位於屏東縣政府東北方24.1公里（位於屏東縣三地門鄉），最大震度屏東縣3級。 八大地上權案出鞘 權利金規模估逾15億 高科技雷達護台 要擊落幾架殲-20才夠 (中央社) #地震 #屏東縣 #規模 #震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號事故北市兩位罹難者遺體 北市警相伴運抵第二殯儀館 17:142021/04/04 社會 碰上疫情營收還能創新高 老牌保全少主公開轉型戰術 10:002021/04/04 財經 SPAC燒到亞洲 台灣喊NO 04:102021/04/05 財經要聞 屏東黑鳶楚門秀 直播鳥爸媽育兒 04:102021/04/04 焦點要聞 習近平：高度關切太魯閣號事故 04:102021/04/04 全球財經 不輸半導體 下一波黑馬股別太早賣 17:002021/04/05 財經 大陸公墓稀缺 2026年人均殯葬費4.1萬人民幣 04:102021/04/05 話題觀察 太魯閣號事故 土耳其搜救團臉書悼：天佑台灣 08:112021/04/04 國際 看屋筆記：松山區敦化豐華(個案＋價格分析) 09:002021/04/05 建案開箱-台北 拜登向大陸基建取經 04:102021/04/04 時論廣場 乘客淚謝司機「生命最後仍努力煞車」 她還原現場感動3萬人 18:372021/04/04 生活 生活熱門新聞 男吃泡麵配1飲料 肚子痛到狂打滾 醫生驚喊：不要命 - 生活 衛福部開太魯閣號捐款專戶 網瘋傳4大不合理「憑什麼」 - 生活 【太魯閣出軌】第4節車廂拖出隧道口 土木技師曝疏失主因 - 生活 網紅偽造捐款還自稱空服員 星宇航空怒了 - 生活 台灣鳳梨裝箱字樣惹議 日本端業者：訂單遭取消令人痛心 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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