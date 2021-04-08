英特爾（Intel）發表代號為Ice Lake的第三代Intel Xeon Scalable可擴充處理器，採用全新架構，可大幅提升CPU的效能與擴充性。這些新系統經過NVIDIA GPU及網路的強化，且加入適合GPU加速應用的功能，是企業加速運算的理想平台。

改採用PCIe Gen 4後，資料傳輸率較前一代提高了一倍，能與採用NVIDIA Ampere架構GPU的原生速度相媲美（例如 NVIDIA A100 Tensor Core GPU），這加快了GPU的資料處理量，對於要用到大量訓練資料的機器學習作業負載而言尤為重要。不僅如此，這也提高了資料密集型任務的傳送速度，比如由強大的NVIDIA A40資料中心GPU等產品加速的NVIDIA RTX虛擬工作站3D設計等。

更高的PCIe效能也加快了GPU直接記憶體存取的傳輸速度。GPU與啟用GPUDirect for Video的裝置之間更快速地進行I/O視訊資料傳輸，提供了強大的即時廣播解決方案。

更高的資料傳輸率還能達到200Gb/s的網路速度，像是NVIDIA ConnectX系列的HDR 200Gb/s InfiniBand轉接卡和200Gb/s乙太網路卡，以及即將推出的NDR 400Gb/s InfiniBand轉接卡技術。

Ice Lake平台支援64個PCIe通道，因此能在同一台伺服器內安裝更多的硬體加速器（包括GPU及網路卡），提高每台主機的加速密度。這也代表使用最新的NVIDIA GPU和NVIDIA Virtual PC軟體進行加速，可以為有豐富多媒體的VDI環境達到更高的使用者密度。

這些強化內容可以為GPU加速實現前所未有的規模。企業只要在一台主機內使用更多GPU，並且更有效地連接多台主機的GPU，便能處理規模最龐大的任務。

Intel亦提高了Ice Lake平台的記憶體子系統處理效能。DDR4記憶體通道的數量從六個增加到八個，使得記憶體的資料傳輸速度最高可達到3200 MHz。從主記憶體到GPU和網路之間有更大的資料傳輸頻寬，可以提高資料密集型作業負載的處理量。

最後，處理器本身的改善同樣有利於加速處理運算作業負載。每個時脈的指令數增加10％到15％，就能讓加速作業負載的 CPU 整體效能提高多達 40％。此外，它還具備更多的核心，像是在8xxx型號中的核心便多達40個。這麼一來，每台主機的虛擬桌面連線密度更高，讓伺服器的GPU可以用得更久。

NVIDIA很高興見到合作夥伴已經宣佈推出由NVIDIA GPU加速的新款Ice Lake系統，包括戴爾科技（Dell Technologies）專為GPU加速而設計推出的Dell EMC PowerEdge R750xa，以及採用第三代Intel Xeon可擴充處理器與PCIe Gen4打造的新款Lenovo ThinkSystem伺服器，其中多個型號都搭載NVIDIA GPU。

Intel全新的Ice Lake平台搭配加速器硬體，對於打算更新資料中心的企業客戶來說是不錯的選擇。這個平台中新的架構強化內容，使得企業能夠在資料中心的規模提升時加速應用的執行效能，我們雙方的共同客戶將能夠快速體驗到它的優勢。

(工商 )