協助台灣廠商搶攻全球車用市場商機，德州儀器（TI）在今年同步參與台北國際車用電子展線上展攤，於4月7日至5月6日期間線上展示TI在「先進駕駛輔助系統」及「混合動力、電動和動力總成系統」的領先技術。

TI於線上展的虛擬展廳，利用技術影片展示最新發表的產品與解決方案，包括業界首款車用氮化鎵場效電晶體（GaN FET）整合驅動器、新型Jacinto 7處理器平台、業界性能最高的無線BMS解決方案以及具備功能安全的ADAS與DLP技術等，為台灣汽車電子市場提供最完整且可靠的半導體解決方案。

車聯網、自動駕駛技術、共享、電動車等四大未來移動趨勢，早已改變傳統汽車產業結構，當前，不論是品牌廠商或中上游元件供應商，紛紛看中車用產業未來發展潛力，力求快速搶進市場。而近年來，台灣在汽車產業的影響力與日俱增，主要受惠於台灣供應鏈具有價格競爭優勢，且在機電整合上兼具便利與完整的優點，深受市場信賴。

TI半導體行銷與應用嵌入式系統總監詹勳琪表示：「台灣車用電子供應鏈具有相當大的潛能，能夠為廣大的汽車市場提供良好的品質與彈性服務。TI期望藉由提供過去多年耕耘的專業技術，攜手在地車用電子廠商，共同滿足車用市場的各項需求，加速台灣汽車零組件產業聚落發展。」

在這一波未來移動趨勢中，為因應電動車與混合動力車的爆炸式需求增長，TI持續開發兼具成本效益的創新技術，優先鎖定電動車電池管理系統研發以提升電池效能及續航力，近期推出業界性能最高的無線BMS解決方案，具備首項經獨立評估的功能安全概念，可協助移除笨重、昂貴且維護需求高的佈線，同時提升電動車的可靠性和效率。

此外，TI更拓展高壓電源管理產品組合，推出車用650-V及600-V氮化鎵場效電晶體，整合驅動器、保護功能與主動式電源管理，可實現密度加倍、效率高達99％、電磁尺寸縮小59％的電源設計。

(工商 )