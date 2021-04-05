遼寧艦航母編隊經過沖繩本島和宮古島之間海域，向西太平洋駛去。這也是外界首次觀測到中共055型驅逐艦和遼寧艦共同執行任務。（圖／日本防衛省）

據中共「人民海軍」微信公眾號4月5日發布消息稱，中共海軍新聞發言人高秀成表示，日前中共海軍組織遼寧艦航母編隊在臺灣周邊海域進行訓練，這是根據年度工作計畫組織的例行性訓練，今後仍將按計劃常態組織類似演訓活動。

這是近日中共遼寧號航母編隊穿越日本宮古海峽引起國際矚目後，中共軍方首次證實並宣佈航母編隊經宮古海峽航向太平洋的目的。中共海軍發言人高秀成說，遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練是根據年度工作計劃組織的例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。

他說，今後，中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。

日本防衛省統合幕僚監部4月4日通報，日本海上自衛隊於3日上午在日本長崎縣男女群島西南方向470公里海域處，發現包括遼寧艦在內的6艘中國人民解放軍海軍軍艦，日本自衛隊隨後出動軍機，航拍了中國航母編隊。

該通報指出，6艘中國軍艦中，除了航空母艦遼寧號之外，另外5艘軍艦分別是055型驅逐艦南昌艦，052D型驅逐艦成都艦與太原艦、054A型護衛艦黃岡艦、901型綜合補給艦呼倫湖艦。這6艘軍艦隨後南下，經過沖繩本島和宮古島之間海域，向西太平洋駛去。這也是外界首次觀測到中共055型驅逐艦和遼寧艦共同前往西太平洋。

日本海上自衛隊佐世保基地派出了海上自衛隊第4護衛隊群第8護衛隊的涼月號驅逐艦、鹿屋航空基地第1航空群所屬的P-1海上巡邏機，以及那霸基地第5航空群所屬的P-3C反潛機跟拍中國航母編隊，進行情報收集和警戒監視。

美軍羅斯福號航母戰鬥群，4月4日上午8時許經由麻六甲海峽進入南海活動。（圖／美國海軍）

而就在中共航母編隊南下西太平洋之際，據大陸智庫南海南海戰略態勢感知計劃通報，根據AIS信號（船艦自動辨識系統）顯示，，包括羅斯福號航母、拉塞爾號驅逐艦、邦克山號巡洋艦在內的美海軍航母戰鬥群，4月4日上午8時許經由麻六甲海峽進入南海活動。這也是羅斯福號航母本年度第3次進入南海活動。

(中時新聞網)