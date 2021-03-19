速食連鎖業也「辦桌」！繼春節檔期業績開出紅盤後，全球最大披薩連鎖品牌「達美樂」今（19）日宣布，即日起針對台灣公司行號、機關團體「微型春酒套餐」，提供「澎派餐」與「海派餐」兩種選擇，內含四個大披薩以及轟炸雞腿、四喜拼盤、蘋果奶酥、可樂等豐富的品項，每套3,000元，即日起可上達美樂官網訂購，消費滿額另贈香酥千層棒、巴掌麵包、玉米濃湯、可樂等好禮四選一。

台灣達美樂王天佐總經理表示，受到疫情影響，許多民眾選擇在家用餐，公司行號的尾牙春酒也有盡量不要去公共場所舉辦的考量，或是讓公司各部門自行舉辦小型的春酒聚會，「披薩」易分食分享、以及快速外送服務的特質，尤其適合這類的歡聚場合。所以研議推出一站式的包套微型春酒服務，以「前菜、主餐、甜點」的組合概念，讓消費者一次購足派對飲食所需。

達美樂「微型春酒套餐」當中，澎派餐的內容包括帕瑪滋心大披薩2個、大披薩2個、轟炸雞腿8支、四喜拼盤1份、烤雞翅拼盤（8腿8翅）1份、香烤蘋果奶酥6個、以及1.25公升的可樂2瓶。海派餐則有大披薩4個、轟炸拼盤1份、四喜拼盤1份、烤雞翅拼盤（8腿8翅）1份、香烤蘋果奶酥6個，以及1.25公升的可樂2瓶。

達美樂行銷部規劃套餐餐內容是根據內部數據的統計分析，將銷量最好的人氣品項集合在一起，以轟炸雞腿為例，「整盒都是腿」的概念不僅是台灣速食品牌首創，銷售量更是在10年內創下千萬隻的紀錄，堆起來有200座101大樓這麼高。而內含轟炸雞條、鱈魚星星、香烤薯球與巴掌麵包的四喜拼盤，多樣性美味搭配也是消費者熱愛的選項，長踞銷售排行榜的前3名。

主餐披薩的部份則是主推最為熱銷的黃金系列口味，內含巧達起司及莫札瑞拉起司與豐富餡料，是銷售量最高的口味，再加上滋心餅皮長期也是消費者回購率最高的選項。吃完主餐搭配的是近期全新推出的香烤蘋果奶酥，由蘋果肉泥、杏仁與肉桂香氣融為一體的餡料，搭配酥脆且薄度適宜的派皮奶酥，比例完美，口感豐富且滋味不甜膩，為春酒大餐留下美味的回憶。

(工商 )