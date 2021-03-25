台中港店_Häagen-Dazs 維尼尋寶(草莓＋雪酪)。（台中港三井OUTLET提供／陳淑娥台中傳真）

台中港店_QUIKSILVER_ PARADISE EYES。（台中港三井OUTLET提供／陳淑娥台中傳真）

春天是百花盛開的季節，不僅適合出外走走，更是換上春裝和轉換生活風格好時機。台中港三井OUTLET推出春季「最強買物祭OUTLET SALE」，今年首度拉長天數，自26日起至4月11日止，長達17天要讓消費者買得過癮，活動期間單筆滿2000元，有機會抽中人氣美型家電「LG蒸氣電子衣櫥」。另外還有多家合作銀行信用卡優惠，最高再享5％刷卡金回饋，快將「最強買物祭」收進購物計畫，打造您的春天新氣象。

為顧客準備多項春日消費好禮，台中港三井OUTLET祭出多項優惠，除了精選指定春裝單品額外下殺1折起，4月5日前凡單日累計滿3000元，即可參與「購物轉轉樂」，有機會抽中溫泉度假村雙人露營車住宿券，即刻享受春日戶外美好時光。

3月26日~3月31日，消費滿10萬元可兌換限量循環無死角「正負零空氣清淨機」；4月1日~4月5日滿8萬元，可兌換限量「正負零12吋遙控立扇」。4月2日~4月5日凡APP會員單筆消費滿3000元，再送清新防疫選物「日本風倍清除菌消臭噴霧」，多項好禮為你打點春日新生活。

業者指出，在滿足購物慾之餘，台中港店在紫藤花瀑下準備道地的日式表演，包含源自四國的阿波舞蹈表演，以及具東北特色的三味線演奏；同時指定日期前只要與設施內的櫻花、紫藤花造景合照，並上傳指定社群平台還可獲得精美小禮物，消費者快把握出遊時機來花團錦簇的MITSUI OUTLET PARK，體驗花海中的「最強買物祭」！

(中時 )