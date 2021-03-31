今鋒面接近台灣北部海面，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，台灣北部、東半部地區及金門有零星短暫陣雨。（圖／翻攝自氣象局）

受鋒面影響，今台灣北部、東半部、馬祖及金門有短暫雨，明起至周六（4/3）高溫可升至30度，但到了下周日（4/4）收東北風影響，氣溫驟降10度。氣象專家吳德榮表示，周日白天微弱鋒面南下，迎風面的北部及東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼，最新歐洲模式10天的模擬顯示8日前後有鋒面南下，而美國（GFS）模式同樣也模擬出鋒面南下，但結構和影響時間不同，因此仍須持續觀察。

氣象局表示，今鋒面接近台灣北部海面，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，台灣北部、東半部地區及金門有零星短暫陣雨，午後中部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。明（4/1）起至周六（4/3）各地晴到多雲，僅東半部地區有局部短暫陣雨，西半部氣溫可升至30度。

氣象局表示，下週日（4/4）東北風稍增強、下週一、下週二（4/5、4/6）受東北風影響，北台灣天氣轉涼，低溫在20度以下，高溫降至20度出頭；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模擬顯示，今起至周六（4/3）受高壓回流影響，各地多雲時晴 、山區午後有雲層發展，但雲層發展受大氣壓制，因此僅山區偶有零星飄雨機率、東部山區機率較高。

吳德榮表示，今起至周六的白天熱如夏，各地區高溫皆可升到30度以上，中南部局部地區更可達35、36度高溫，早晚稍涼。今日各地區氣溫：北部17至30度，中部21至35度，南部20至36度，東部21至33度。

吳德榮指出，清明連假第3天（4/4）白天微弱鋒面南下，迎風面的北部及東半部轉局部短暫雨，對桃園以南的水庫無貢獻；但北台灣雲量增多、氣溫漸降、天氣轉涼，其他地區的氣溫變化則很小。而連假最後一天（4/5）北台灣天氣好轉、中南部多雲時晴、東半部偶有局部短暫雨，白天北台舒適、中南部微熱。

吳德榮也說，最新歐洲模式10天的模擬，已大幅調整至8日前後有鋒面南下；美國（GFS）模式亦模擬岀鋒面南下，但其結構及影響時間並不相同；顯示模擬有「不確定性」，各模式將持續調整。至於是否有機率為桃園以南帶來一些降水，仍需觀察。

(中時新聞網)