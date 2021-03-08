苗栗縣政府鼓勵民眾把握機會危老容積獎勵，與苗栗縣建築師公會合作，推派具有危老重建推動師資格的建築師到縣府內駐點，每周一提供民眾危老重建法令及建築執照申辦一條龍諮詢服務。

縣府工商發展處指出，苗栗縣屋齡30年以上的住宅超過全縣住宅的5成，老舊房屋普遍缺乏電梯、無障礙設施，危險建物更充滿安全疑慮，縣府為鼓勵民眾提出危老重建，訂定「苗栗縣都市危險及老舊建築物加速重建建蔽率及建築物高度放寬標準」，提供減免地價稅與房屋稅等優惠措施，前年起更培訓危老推動師，共培訓119位危老推動師，深入社區主動出擊，去年共核准10件危老重建案。

縣內119名危老重建推動師，其中具建築師資格者共12人，今年工商處並與建築師公會合作，升級建管法規諮詢服務，在諮詢櫃台加入危老建築相關諮詢服務，每周一指派具有危老重建推動師資格的建築師到縣府內駐點，提供危老重建法令及建築執照申辦一條龍諮詢服務。

工商處說明，為鼓勵重建，縣府訂定「苗栗縣都市危險及老舊建築物加速重建建蔽率及建築物高度放寬標準」，提供減免地價稅與房屋稅等優惠措施，去年中央修正為老條例，容積獎勵新增規模獎勵，土地達200平方公尺以上者給予2％獎勵，每增加100平方公尺，另給予0.5％獎勵，時程獎勵和規模獎勵合計上限為基準容積10％。

因應今年中央推動危老條例將邁入第5年，為加速推動訂有時程獎勵，基準容積8％將下修至6％，縣府提醒，符合條件民眾務必把握機會，儘早於5月11日前提出申請。

(中時 )