中醫大新竹附醫直腸外科主任沈名吟（左）門診定期追蹤阿嬤情況，阿嬤說「術後比手術前更健康美麗！」（羅浚濱攝）

81歲阿嬤罹患超低位直腸癌臨床第三期，到中醫大新竹附設醫院求診，接受放射線和化療，再做腹部3D腹腔鏡超微創手術及經肛門內視鏡手術，直腸全部切除後，從肛門取出腫瘤，不用做人工肛門又保肛，術後10天就出院。

阿嬤剛診斷時腫瘤大約3x3公分，距離肛門不到3公分，屬於超低位直腸癌，術後目前仍在門診定期追蹤中。阿嬤為感謝直腸外科主任沈名吟讓她恢復健康，特別獻花致意，說親朋好友都不相信她動過手術，「術後比手術前更健康美麗！」

沈名吟指出，超低位直腸癌是指腫瘤離肛門口6公分以內，一般手術會直接進行直腸肛門切除，裝置永久性人工肛門，目前手術技術可將直腸切除後保留肛門，但需要先裝暫時性人工肛門，不過，有將近10％的病人會有腸吻合處癒合不良或糞便滲漏，導致腹膜炎的風險。

沈名吟指目前透過3D腹部超微創手術和經肛門的內視鏡手術，可以保留肛門，免除暫時性人口肛門傷口。

沈名吟說明3D腹部超微創手術，是將淋巴血管截斷清除後，把直腸自骨盆腔完整分離，接著用經肛門的內視鏡手術，完整切除直腸，將腫瘤從肛門取出，把健康的腸子與肛門縫合在一起，就可保留肛門，免除暫時性人口肛門。

沈名吟說，超低位直腸癌保肛手術，透過3D微創腹腔鏡手術，能使患者排尿神經受損的機率降低，不會造成手術後排尿的障礙，且腫瘤至肛門取出，腹部只有微創器械進入的微小傷口，不需另外開一個傷口，不需要做人工肛門，完全保肛，因此能大幅改善生活品質。

(中時 )