蘇姓男子4年前在台北市河濱公園對女子問「妳有看過這個嗎？」，隨後裸露自己生殖器並加以撫摸，他還衝上前去摸女子胸部，有2名女子受害，其中一名被害女子法庭作證時不斷哭泣、拭淚，身心受創，最高法院依強制猥褻罪將蘇男判囚1年3月定讞。
2017年11月11日晚上8點多，蘇男在河濱公園涵洞階梯處等候，他看到一名女子迎面走來，就佯裝問路上前攀談，待對方欲離去時，叫住她問「妳有看過這個嗎？」，同時露鳥並自慰，他還衝上前撫摸女子胸部，隨後逃離現場。
蘇男食髓知味在同年12月5日晚間，他由河堤自行車牽引道處往堤外方向走，剛好與一名牽自行車沿該處行走的女子擦身而過，蘇男見有機可趁，又上前叫住對方露出自己生殖器並加以撫摸，再抓捏她的胸部，她奮力掙脫後，蘇又追上襲胸。
一、二審斥責蘇男為圖一己性慾滿足，竟利用河堤、涵洞等較車輛、行人稀少，且無監視器設置之處所，隨機挑選往來女子加以猥褻之犯罪動機、目的及犯罪手段，嚴重危害社會治安且犯後態度不佳，將他判刑1年3月，上訴後，最高法院駁回確定。
(中時 )
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