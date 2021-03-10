證交所今（10）日公布證券商承作的定期定額投資金額為23.51億元，較1月的25.5億元減少近2億元、衰退幅度7.8％，為2017年1月16日該業務上路來首度出現月減。

此外，2月內資人氣明顯退潮，證交所統計，2月有交易戶數方面為2,760,956戶，較1月的3,201,740戶大減440,784戶，幅度高達13.77％。

證交所公布1月台股集中市場成交量週轉率10.37％，較1月的16.12％大幅衰退，主要與2月適逢農曆年及228連假，交易天數較少有關。

不過，2月集中市場當沖成交值占比34.08％，較1月的31.04％仍持續攀升高峰，至於2月當沖平均每日當沖戶數為111,420戶，則略低於1月的124,457戶。

在ETF成交值占比方面，2月為4.03％，較1月的占比3.66％略增。

另外，自然人成交值比重2月降低至61.53％，較1月的64.71％大降超過3個百分點，主因外資歸隊，2月成交值比重上升至28.7％，較1月的25.83％明顯上升將近3個百分點。

(工商 )