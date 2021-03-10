基於去年因疫情影響基數低，加上今年春節落在2月，使得遠百（2903）2月營收大進補，年增逾三成來到32.67％，累計1-2月合併營收較去年同期成長6.10％。

遠百本業遠東百貨全台11店在新店業績挹注下前2月業績亦年增11.62％，緊接迎來母親節前哨戰美麗購物節，包括台中大遠百均提前於11日起展開預購會為一週，包括化妝品妝品/內睡衣累計3,000送300、單筆1萬再加送200，百貨服飾單筆3,000送200，保健器材單筆5,000送500，大家電單筆1萬送1,000等，全檔力拚10％成長。

遠百指出，2月合併營收大幅增長主要與去年疫情嚴峻業績基數低大有關係，再加農曆年落在2月買氣加持，而使得當月營收大躍進逾三成。

而包括服飾業等像是滿心（2916）等在2月營收亦有大幅增長，成長幅度高達74.17％，累計前2月合併營收達2.83億元、較去年同期成長19.9％。

(工商 )