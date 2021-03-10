CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)公布2021年2月自結合併營收9.64億元，雖因工作天數較少而月減4.62％、降至近半年低點，但受惠併購勝麗挹注，仍年增達50.49％。累計前2月合併營收19.76億元、年增達55.35％，雙雙續創同期新高。

同欣電股價2月底觸及233.5元後一路拉回，昨（9）日下探191.5元，短線修正達近18％。今（10）日開高後獲買盤敲進，最高上漲3.61％至201元、一度站回200元，早盤維持逾1％漲幅，領漲封測族群。不過，三大法人持續偏空操作，本周迄今合計賣超2451張。

觀察同欣電2月四大產品營收概況，影像產品5.23億元，月減5.99％、年增達1.25倍。陶瓷基板2.26億元，月減1.45％、年增達26.04％。混合IC模組1.69億元，月減8.76％、年減5.57％，RF模組0.37億元，月增5.82％、但年減達34.2％。

累計前2月同欣電影像產品營收10.8億元、年增達1.4倍，陶瓷基板營收4.56億元、年增25.99％，混合IC模組營收3.55億元、年增3.83％，僅RF模組營收0.72億元、年減35.72％。

投顧法人指出，由於首季屬傳統淡季，受工作天數影響，同欣電手機CIS稼動率下滑至70～80％，但車用CIS及陶瓷基板需求強勁。預期隨著工作天數恢復正常，3月營收可望重返11億元高檔水準，首季營收估季減中個位數百分比、仍可年增近6成。

展望今年，投顧法人除看好同欣電CIS晶圓重組（RW）業務成長，貢獻營收約4成的車用亦為成長動能之一，加上手持式超音波產品需求成長，預期三大動能將驅動同欣電今年營收維持逾3成的強勁成長，維持「買進」評等、目標價260元。

(時報資訊)