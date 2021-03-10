中央流行疫情指揮中心3月5日舉辦「COVID-19 Clinical Rounds」線上研討會，疾管署組長、指揮中心社區防疫組副組長楊靖慧公布疫苗接種策略。（圖取自疾管署Youtube頻道）

我國上周取得首批11.7萬劑AZ疫苗，待完成檢驗封緘就能開放優先對象接種。中央流行疫情指揮中心3月5日舉辦「COVID-19 Clinical Rounds」線上研討會，疾管署組長、指揮中心社區防疫組副組長楊靖慧公布的疫苗接種策略顯示，新冠肺炎疫苗分3階段施打，3月、6月及9月，其中3月是開放醫事人員，6月開放65歲以上長者，9月起則全面開放公費對象。

楊靖慧表示，疫苗的接種以涵蓋65%的人口為目標，疫苗的取得以國際投資、國內自製及國外洽購為管道，目前取得COVAX平台476萬劑疫苗，以及1500萬劑國際疫苗，國產疫苗則還在開發中。

中央流行疫情指揮中心日前公布新版公費名單，第1、第2順位維持醫事人員、防疫人員，第3順位起新增「高接觸風險工作者」及「因特殊情形必要出國者」，後續依序為警察憲兵、社福機構人員、軍人、65歲以上長者、18歲以上高風險病患及罕病患者，以及50-64歲的成人。

楊靖慧表示，新冠肺炎疫苗預計分成3階段開打，第1階段若取得200萬劑以下，預計3月起開放醫事1-7類工作人員先開打，其他對象則視交貨情形逐步推動。合約院所以指定隔離及應變醫院為優先，會逐序擴及至200家。

若取得200-1000萬劑疫苗，則預計在6月起開放65歲以上長者接種，合約院所依疫苗可供應狀況陸續開放，預估約有300-750家院所可施打。等到疫苗逐步到位，達1000萬劑以上，第3階段則預計9月開放施打，施打對象會全面開放至最後1類對象，合約院所則預估自750家擴及至1500家。

(中時 )