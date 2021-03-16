我OK你先打VS我先打沒關係 疫苗打不打民調超驚人

泰國之前暫緩英國藥廠阿斯特捷利康武漢肺炎疫苗施打計畫，經過多天評估後，泰國決定開始施打，今天早上由總理帕拉育接種第一針，帕拉育請民眾放心接種這個疫苗。

歐洲多國暫時停用阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，因為有人接種後出現血栓案例。

帕拉育（Prayut Chan-o-cha）和多名內閣成員原定3月12日上午接種AZ疫苗，公共衛生部當天舉行緊急記者會，宣布延後帕拉育等人接種AZ疫苗的計畫。

經過多天評估後，帕拉育和多名內閣成員今天早上決定恢復施打AZ疫苗。帕拉育在總理府接種疫苗前說，最新的調查結果顯示，沒有證據證明AZ疫苗會導致血栓等副作用，因此泰國即日起開放接種AZ疫苗。

帕拉育請泰國民眾對AZ疫苗放心，他說，目前泰國政府的首要任務是儘快為高風險族群施打疫苗，政府也將對所有民眾一視同仁，盡全力讓所有人都能夠獲得疫苗接種機會。

公共衛生部轄下的國家疫苗研究院（National Vaccine Institute）向阿斯特捷利康公司採購約6100萬劑疫苗，2月24日阿斯特捷利康11萬7000劑疫苗已抵泰。

此外，公共衛生部與中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）簽約，採購200萬劑科興疫苗，首批20萬劑也於2月24日運抵泰國，高風險人群如醫護人員等已開始優先接種疫苗。（編輯：郭中翰）1100316

(中央社)