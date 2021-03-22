【LIVE直播】蘇貞昌、陳時中接種AZ疫苗 臺大醫院最新畫面｜2021.03.22

台灣首批11.7萬劑AZ疫苗，今天起全台醫護開放接種，行政院長蘇貞昌一早7點40分就赴台大打全台第一針，陪同的衛福部長陳時中也一併施打，蘇貞昌打完疫苗休息30分鐘後走出台大，蘇貞昌表示，稍早已完成注射，打在左邊的手臂上，現在並無任何疼痛的感覺，身體也無任何痠痛感。醫師請他多喝水、多休息，他第1點一定照辦，第2點則盡量，希望國人看到他的情況可以安心。

今早陳時中、蘇貞昌都在7點40分以前抵達台大醫院，準備接種AZ疫苗。接種前媒體問及會不會緊張，陳時中表示不會，打疫苗是一般的事，而蘇貞昌則比了「OK」就進入院內。

完成疫苗接種後，蘇貞昌接受媒體聯訪，非常感謝指揮中心和台大的安排，我在預定的時間完成第1劑的注射，還給我一張卡，請我在預定時間注射第2劑，全國第一線醫護人員也是這樣的情況。

蘇貞昌表示，今早打疫苗的是左邊手臂，沒有任何疼痛、痠痛，剛剛經過半小時休息，現在狀況良好，沒有不舒服、沒有發燒，也遵照醫師交代，多喝開水，多休息，第1點一定遵辦，第2點可能比較有困難，儘量多休息，希望我沒有任何狀況，希望大家看到我也可以安心，政府進口的疫苗經過安全檢查後，一定保護第一線人員，未來也會積極努力，一方面國內研發，一方面爭取疫苗進口，保護國人同胞，希望大家一起合作，讓我們防疫第一、經濟第一、台灣第一、永遠第一。

陳時中說，最主要也是在專家會議的時候，近來歐盟的事件影響民眾施打疫苗的信心，那就建議說有些指標的人物，能夠出來建立民眾的信心，那所以我們就接受專家的意見。那當然院長在很早時候就說什麼情況他都願意配合，那我當然也是當仁不讓。

(中時新聞網)