台灣第一針「沒關係我不怕」陳時中被插面不改色

AZ疫苗今天醫護搶先開打，首批配送4.4萬劑到全台57家專責醫院，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、各地醫院院長等紛紛在今早施打AZ，指揮中心日前公布AZ疫苗8種人不適合接種，其中18歲以下、對疫苗成分過敏者、施打第1劑後出現急性嚴重過敏反應者，更是列入不可施打的對象中。疫情指揮中心專家更指出，服用避孕藥、接受荷爾蒙治療是引起血栓的危險因子，請勿接種，等停藥後才可打AZ。

AZ疫苗今天開打，蘇貞昌與陳時中一早7點40就赴台大醫院搶打全台第一針，新北市長侯友宜早上8點也到亞東醫院關心醫護施打狀況，各地醫院院長在媒體採訪下，帶頭施打第一針，並透露感覺就像在打流感疫苗。

然而AZ疫苗不是人人都可以打，指揮中心公布的AZ疫苗施打建議指出，有3種人不可施打，分別為18歲以下青少年、對疫苗所含成份「賦形劑」會過敏的人、施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應的人。

指揮中心也列出，暫緩施打AZ疫苗者，包括急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染，痊癒後才可接種。

指揮中心指出，4種必須「審慎評估」施打的，則為血小板減少或任何凝血異常，如血友病、免疫功能不全者，包括接受免疫抑制劑治療、懷孕或是可能懷孕之女性、正在哺乳的女性，必須由醫師謹慎評估施打效益及風險。

而歐洲接種AZ疫苗後頻傳血栓事件，疫情指揮中心專家也特別提醒，服用避孕藥及做荷爾蒙治療者先暫緩接種。因為服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓的危險因子。另外，接種疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫。

指揮中心便請食藥署依據AZ疫苗的仿單，整理出施打建議事項。(圖/ 指揮中心提供)

(中時新聞網)