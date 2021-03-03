新北市消防局引進CPR訓練機巡迴新北各高中職。（新北市消防局提供）

新北市消防局積極推廣全民學習CPR，除原有民眾申請CPR暨AED急救課程，由消防局指派教官至申請單位授課外，為增加市民CPR接觸率，推出全台首創「CPR訓練機」，並命名為「死神對決」，意指從死神手中搶救回生命，目前消防局採購2台CPR訓練機，每月於新北市各高中職巡迴設置，讓學生不限次數、沒有限制的學習CPR技能。

消防局表示，CPR訓練機擺脫傳統學習CPR課堂教學模式，以互動遊戲方式，結合視覺化智慧影音教學，訓練安妮設備即時監控回饋，且可以立即得知胸部按壓的成效，讓民眾學習實施正確的胸外按壓，輔助救護人員到場前，維持患者血液循環，以提供腦細胞及器官組織的存活。

訓練機之前在板橋高中設置時大受歡迎，接下來消防局將2台CPR訓練機巡迴到清水高中及南山中學等學校，讓高中職生主動出擊，達成新北市高中職生100％具備CPR技能的目標。

消防局長黃德清表示，提升OHCA患者康復出院率是本市的重要政策，康復出院率從民國99年的3.1％不斷進步，截至去年的OHCA康復出院率已經達到10.75％，自升格以來從死神手中救回1660人，而提升「旁觀者CPR」比例對於患者康復出院至關重要。因此在救護人員到場前，若有民眾能於第一時間對患者施救，爭取黃金救命時間，患者從死神手中搶救回來的機會大幅增加。

(中時 )