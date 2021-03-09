「2021年台北國際工具機展(TIMTOS)」主辦單位外貿協會與機械公會已為全球968家參展商打造兼具客製化與人性化的線上展(TIMTOS 2021 Online)，此為目前台灣國際專業展中，廠商參與線上展覽的最高數字，其中外商部分約佔20%，可見後疫新常態下，虛實整合的展覽呈現方式，已逐漸為廠商所接受。

貿協表示，工具機線上展將於3月15日至20日上線，參展商將能透過語音、視訊與文字對談，與全球參觀者突破時空限制，拓展數位商機。參觀者進入TIMTOS 2021 Online線上展，將可依照展館入口區的10大展區分類，或使用關鍵字搜尋，準確的搜尋參展商與產品，與參展廠商進行會議預約及洽商。貿協全球駐點已火力全開洽邀國外參觀者進行預登，並透過媒合機制促成與參展商進行視訊洽談，目前已有近千名來自澳洲、土耳其、俄羅斯、巴西、加拿大等國買主預登或登記報名洽談會。

除了線上虛擬攤位及展品展示，主辦單位規畫搭配多元周邊活動，希望可以促成進一步商機及交流，內容包括TIMTOS Glimpse之「智慧製造．工廠巡禮」、TIMTOS Studio線上新品發表、TIMTOS Factory Live工廠直播、智慧機械論壇及線上採購洽談會等，都將陸續於3月15日至20日上線，線上展大廳Live TV也隨時播映目前直播節目，節目參與廠商包括來自國際知名控制器大廠西門子、走在推動智慧工廠前端的友嘉集團、五軸同動的專業製造大廠華銳精機等，都將帶來第一手資訊與產品介紹。

全新的TIMTOS Online形式將為全球金屬加工製造業帶來創新商機及體驗，TIMTOS定位並已從傳統CNC走向智慧製造，從以往注重硬體，至今因應疫情軟硬兼顧。

(時報資訊)