和發園區建置9組空氣品質偵測器即時管控汙染情形。 （高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

和發園區配有2組可監測時、日、月雨量的雨量筒搭配數位化管理監測。 （高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄和發產業園區吸引87家廠商投資搶進，投資總額累計達548億元、創造逾萬個工作機會。近日高雄市經發局更聯手中華電信打造智慧空氣品質、水資源、路燈、影像辨識等數位監測系統，實踐真正全智慧化管理。

經發局長廖泰翔指出，和發園區有別於傳統工業區高汙染印象，以「綠色、智慧、永續」為願景，優先引進低汙染、低排放產業進駐，並聯手中華電信打造全智慧化園區，未來和發產業園區不僅將帶動地方發展，也將是高雄擠身「亞洲高階製造中心」重要拼圖。

經發局進一步說明，和發園區內共建置488盞智慧路燈、26台全景攝影監控設施、7台智慧辨識攝影機，以及可監測時、日、月雨量的2組雨量筒等諸多科技硬體設備，整合包含車流車牌辨識、防洪、空汙、水質監測溯源等多項智慧化功能，打造優質、便利、環保的舒適環境。

「和發讓人對產業園區有耳目一新的感受！」台郡科技處長鄭明傑表示，在和發園區建廠營運，深化企業形象，更實際帶動公司業績成長。期待未來藉由公、私部門緊密合作，加上市府加速5G AIoT建置的政策，相信高雄的產業發展、和發園區的潛力都將令人刮目相看。

金屬帷幕大廠高全存公司總經理簡天保表示，和發具有便捷聯外交通、優質產業環境與先進公共設施等多項優勢，對所有進駐廠商而言，是提升營運效能最大的助力之一。

經發局指出，和發產業園區總面積達136.6公頃，由「和春基地」與「大發基地」兩區構成，可出售用地為85.65公頃，銷售率達100％。

另外，只租不賣土地為6.82公頃，出租率為92.6％，園區服務中心也於去年5月底落成開幕，更將陸續引進金融機構、便利超商與餐飲等便利服務。

(中時 )