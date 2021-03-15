東協市場擁有龐大的人口和快速成長的中產階級，近年來的經濟表現令人刮目相看，為了在疫情之下持續協助我國業者拓銷東協市場，外貿協會將於6月8日至10日舉辦緬泰馬線上拓銷團，鎖定緬甸、泰國和馬來西亞市場，即日起開始對外徵集線上拓銷團的參與廠商。

在東協國家之中，馬來西亞和泰國收入僅次於新加坡和汶萊，人均所得分別可達10,192美元和7,295美元，中產階級的消費能力強勁，願意付較高價錢購買進口商品及有品牌的消費品，對於主打中高價位的台灣產品而言，是東協國家中接受度最高的市場之一。

緬甸則是被外資視為是東協的最後一塊處女地，麥肯錫預測2030年緬甸的中等收入群體可達1,900萬人，市場規模達1,000億美元；此外緬甸的工業基礎仍然薄弱，工業設備老舊的問題持續存在，幾乎都要仰賴進口，台灣的產品不論是消費品或工業產品在緬甸都有市場機會。

除了消費市場，馬、泰兩國也是東協中重要的製造基地，馬來西亞和泰國更挾其在東協供應鏈的重要角色，積極規劃發展疫後產業和供應鏈轉移商機，包括馬來西亞推出「經濟復甦計畫」，定位「高價值產業投資」的首選，並重點發展疫苗製造、醫療設備、電子、機械、航太、綠色產業、消費用品等產業：而泰國則持續強化泰國工業4.0、振興電動車產業、東泰經濟走廊及亞洲醫療中心等發展目標。

根據馬、泰兩國的官方統計，2020兩國的全年進口額呈現-6.3％～-14％的衰退，但從台灣進口的金額卻逆勢成長1.1％和0.1％，顯示台灣產品在該國的競爭力；若細分至產品來看，台灣對馬國出口成長最高的是資通和視聽產品、電子零組件、工具機和腳踏車零配件等，對泰國出口成長最高的則是電子零配件、資通訊產品、醫療器材等。

隨著新冠肺炎疫苗的施打進展逐漸加速，國際機構預期東協國家的經濟將重回正成長的軌道，馬、泰兩國的經濟成長將以4％～6.7％的速度反彈。2021年線上緬馬泰拓銷團將鎖定當地內需市場以及產業發展需求，徵集相關產業團員廠商，並建置線上展示專區以線上洽談會的方式進行，跳脫疫情所帶來的限制

(工商 )