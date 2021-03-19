新冠肺炎疫情席捲全球，帶動全球消費者對主食類產品需求，為協助我國米穀麵食業者掌握商機，經濟部國際貿易局與外貿協會於19日舉辦「臺灣米穀麵食產品國際採購日」一對一視訊洽談，總計吸引美、加、澳、荷、英、德等13國27位買主，進行88場次採購洽談。

貿協指出，同日並辦理「臺灣食品美國市場商機說明會暨美商採購政策說明會」，協助業者獲取第一手當地市場資訊，並透過貿協洛杉磯台貿中心說明美國食品市場趨勢與商機。

來自美國的食品進口業者表示，對源順食品的米製義大利麵條強調無麩質印象深刻，認為該產品在白人市場接受度高，另對於南瓜及糙米米粉，已請廠商提供樣品及報價；美國大型亞洲連鎖超市，對手搖飲迷客夏推出湯圓及冰淇淋產品有興趣，期望後續雙方進行合作；新加坡當地知名米食餐廳代理商採購臺灣米，經與聯米企業洽談，對其提供米種多元印象深刻。

日本買主對於臺灣菸酒的泡麵感到驚豔，已請業者確認相關進口規定；馬來西亞商對味丹的泡麵相當有興趣，已請業者報價並洽詢出口貨櫃事宜；6月23日貿協將與經濟部國際貿易局攜手辦理「國際食品通路商採購大會-台北」，預計4月下旬開放報名。

(工商 )