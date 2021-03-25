今年規模最大的公辦都更案高雄「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案都市更新事業實施案」，將重啟招商，首場招商說明會，預計於30日在台北登場。仲量聯行25日表示，該案投資總額上看350億元，此次重啟招商，最大突破是地上權改採公辦都更權利變換的方式開發，為增加投資誘因，更把原有的住宅使用上限由20％提升至50％。

負責協助招商的仲量聯行表示，高雄「特貿三」招商案，首場台北場招商說明會，訂於3月30日舉辦，至於高雄場，預計於4月6日登場。 仲量聯行表示，為推動產業發展與打造高雄友善投資城市，高雄市政府都發局將於3月30日與4月6日，接連舉辦兩場「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案都市更新事業實施案」招商說明會，總投資金額上看350億元。

兩場會議將由高雄市長陳其邁和副市長林欽榮親自坐鎮主持，並由擔任招商總顧問的仲量聯行解說甄選條件及作業程序。仲量聯行表示，高雄特貿三基地位於「亞洲新灣區」關鍵核心區位，鄰近高雄展覽館、市立圖書館總圖、高雄軟體園區、中鋼企業總部及高雄環狀輕軌。

仲量聯行表示，高雄市政府攜手行政院、經濟部、國發會及NCC等中央單位，和台灣微軟、台灣思科、亞馬遜旗下雲端服務商AWS等國際大廠，與中華、遠傳等國內電信業者，在此聯手打造「5G AIoT國際大聯盟」，將高雄智慧科技產業聚落型塑為全台最完整的5G AIoT驗證與示範場域，極具指標性地位。

仲量聯行表示，本次招商採公辦都更權利變換之方式開發，更為增加投資誘因，將原有的住宅使用上限由20％提升至50％。 高雄市長陳其邁強調，來高雄投資不僅有中央的支持，市府也會建立最堅強的助攻角色，歡迎所有業者來高雄投資，成為5G AIoT應用服務藍海的前進基地，一起迎向全球市場。

陳其邁將親自坐鎮高雄場招商說明暨廉政平台成立大會，確保整個招商能夠公平、公正、公開。 仲量聯行表示，這項招商說明會，將廣邀國內外壽險業者、大型開發商、商場及旅館經營團隊參與。 仲量聯行總經理趙正義表示，「特貿三」基地是高雄鑽石黃金地，極具發展潛力，藉由仲量聯行豐富的國際招商成功經驗，秉持公平、公正、公開的精神，規劃透明、合理的招標條件，希望能吸引國內外大型投資開發者參與投資，達成政府、地主、投資人、社會大眾均贏之目標。

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