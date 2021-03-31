歐盟呼籲經濟部對台灣離岸風電的「國產化要求」應遵守世界貿易組織（WTO）規則，經濟部長王美花31日強調，離岸風電第二階段的潛力場址設遴選與競標2機制，遴選時遇到的困難也已彈性調整，「不認為違反WTO規定」。

歐盟與經濟部能源局30日舉辦台歐盟風能研討會，歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、歐盟能源總署能源政策策略與協調處長伯雷洛（Cristina Lobillo Borrero）在會中多次提出，台灣發展離岸風電有太多的限制，台灣正在制定區塊開發規則，若要導入更多國際開發商，就必須要遵照國際貿易規則，現在的形式不是對於利益最好的發展形式。

王美花31日上午赴立法院經濟委員會報告並備詢，會前接受媒體聯訪時表示，在發展離岸風電時，第二階段潛力場址設有2個機制，一個是遴選、另一個是競標，在遴選這部分已按照產業關聯性開過70場說明會，在執行過程確實遇到一些困難，政府也有彈性調整，讓所有人在合理範圍內執行，「對台灣來說，我們都非常重視WTO相關規定，這樣的執行方法，我們不認為有違反WTO規定」。

(工商 )