台中市長盧秀燕6日在市政會議抗議中火深夜重啟三號機，不顧台中人的情感，且中央對台中市民也未通知、未協商，對此盧秀燕表達極度不滿及抗議，經濟部長王美花則說，「三號機本來就是合法的」，4月開始正是用電量的高峰，只要符合調度，就可以加入調度的行列。

盧秀燕在市政會議說，中火5日深夜重啟3號機組，且近期的備載容量都是綠燈，但中央對台中未通知也不協商，明顯是惡意恢復三號機組燃煤發電。盧秀燕坦言，台中市民很善良，先前中央限水，現在又重啟3號機，不顧台中人的感受，強調中央這種帶頭製造空氣汙染，惡意重啟三號機，就是強迫台中人用更多的肺發電，直言「要表達強烈的不滿和抗議。」

王美花6日上午出席桃園市大園區潔淨老街溪記者會，媒體問及是否因用電量不足而重啟三號機，王美花回應，中火都是按照相關的規定在啟用，也都符合中央法規，一切按照程序啟動，因4月開始用電量為高峰，需要更多的機組來做調度，只要符合調度資格，就可以加入調度的行列，且三號機本來就是合法的、可以使用的機組，一般台電越多幾組可調度就越有餘裕，那也可以比較順暢地做電力的調度。

(中時 )